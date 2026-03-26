США вместо России доставят «Розалинду Франклин» на Марс

103
0
0
Изображение: Cover Images / Globallookpress.com
Изображение: Cover Images / Globallookpress.com.

НАСА: Европейский ровер Rosalind Franklin планируется отправить на Марс в 2028-м

Европейский ровер Rosalind Franklin («Розалинд Франклин») планируется отправить на Марс в 2028 году, подтверждает НАСА.

В ходе конференции Ignition, состоявшейся 24 марта, американское космическое агентство обнародовало ряд новых инициатив, связанных с лунной программой США и освоением дальнего космоса.

«В 2028 году НАСА запустит и доставит на Марс марсоход Rosalind Franklin Европейского космического агентства (ЕКА) с предоставленным НАСА масс-спектрометром для инструмента Mars Organic Molecule Analyzer (MOMA), что может привести к самому передовому способу обнаружения и анализа органических веществ, когда-либо проводившегося на Марсе», — говорится в публикации.

На том же мероприятии НАСА сообщило, что США приостановят строительство совместной с Европой окололунной станции Gateway, предпочтя сосредоточиться на создании инфраструктуры на поверхности естественного спутника Земли, и в рамках миссии Space Reactor 1 (SR-1) Freedom к концу 2028 года отправят к Марсу аппарат с ядерным двигателем, который доставит на Красную планету полезную нагрузку Skyfall, состоящую из вертолетов типа Ingenuity.

В марте 2025 года издание SpaceNews рассказало, что компания Airbus Defence and Space построит посадочную платформу для марсианской миссии ExoMars, заменив тем самым госкорпорацию «Роскосмос».

В октябре ТАСС со ссылкой на госкорпорацию сообщил, что Европа вернула России марсианский посадочный модуль Kazachok («Казачок») отмененной европейско-российской миссии ExoMars-2022.

Европейско-российская миссия ExoMars предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Первый этап программы — ExoMars-2016 — был запущен в 2016 году. Для второго этапа программы — ExoMars-2022 — Россия предоставляла ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года, но был отменен по инициативе ЕКА из-за специальной военной операции.

