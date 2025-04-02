Airbus заменит «Роскосмос» в миссии ExoMars

SpaceNews: Компания Airbus построит посадочную платформу миссии ExoMars

Компания Airbus Defence and Space построит посадочную платформу для марсианской миссии ExoMars, заменив тем самым госкорпорацию «Роскосмос». Об этом сообщает издание SpaceNews.

На платформе, которая должна обеспечить мягкую высадку миссии ExoMars на поверхность Марса, будет находиться, в частности, планетоход Rosalind Franklin.

В октябре ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщил, что Европа вернула России марсианский посадочный модуль Kazachok («Казачок») отмененной европейско-российской миссии ExoMars-2022.

В мае издание сообщило, что НАСА выделит Европейскому космическому агентству (ЕКА) сотни миллионов долларов на марсоход.

Европейско-российская миссия ExoMars предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Первый этап программы — ExoMars-2016 — был запущен в 2016 году. Для второго этапа программы — ExoMars-2022 — Россия предоставляла ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года, но был отменен по инициативе ЕКА из-за специальной военной операции.