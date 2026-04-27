В США оценили способность Rafale нанести ядерный удар по России

Фото: Yoan Valat / Reuters
MWM: Перехватить французскую ядерную крылатую ракету ASMP-A сложнее, чем SCALP

Перехватить французскую ядерную крылатую ракету Air-Sol Moyenne Portée A (ASMP-A) сложнее, чем Système de Croisière Autonome à Longue Portée (SCALP). Способность истребителей Rafale нанести ядерный удар по России оценил Military Watch Magazine (MWM).

Американский журнал прокомментировал совместные учения Франции и Польши, предполагающие имитацию ядерного удара по России. «Истребители Rafale наносят ядерные удары с помощью ASMP-A, крылатой ракеты средней дальности массой около 1200 килограммов, имеющей относительно ограниченную дальность в 300 километров. Одним из главных преимуществ конструкции ракеты является ее скорость три числа Маха, что позволяет ей проникать в хорошо защищенное воздушное пространство противника и делает ее перехват более сложным, чем у дозвуковых крылатых ракет, таких как SCALP», — говорится в публикации.

По данным издания, ASMP-A оснащена ядерной боеголовкой TN81 мощностью до 300 килотонн в тротиловом эквиваленте.

MWM отмечает, что ASMP-A — единственная ядерная ракета воздушного базирования, находящаяся на вооружении европейского государства. Тем не менее, пишет журнал, отсутствие у Парижа истребителей пятого поколения «будет и дальше подрывать потенциал его ядерных ударных возможностей».

Ранее издание Defense News сообщило, что генеральная дирекция по вооружению Минобороны Франции планирует ускорить создание баллистической ракеты наземного базирования с гиперзвуковым оснащением.

В ноябре 2025 года Франция впервые показала новую модификацию крылатой ракеты воздушного базирования с ядерной боевой частью ASMPA Renove (ASMPA-R) дальностью полета 600 километров.

