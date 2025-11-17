Войти
Франция впервые показала новую ядерную ракету

Фото: @Armees_Gouv
Фото: @Armees_Gouv.

TWZ: Франция впервые показала новую ядерную ракету ASMPA-R

Франция впервые показала новую модификацию крылатой ракеты воздушного базирования с ядерной боевой частью ASMPA-R (Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Renove). Ядерная авиация Военно-морских сил (ВМС) испытала ракету, пишет TWZ.

Истребитель Rafale M провел испытательный пуск ASMPA-R без боевой части в рамках операции Dimede. Министерство вооруженных сил Франции опубликовало снимки самолета с новой ракетой под фюзеляжем.

В ведомстве сообщили, что ASPMPA-R официально поступили на вооружение ядерной авиации ВМС 10 ноября. Отмечается, что с 2023 года ракета уже стоит на вооружении стратегических военно-воздушных сил, которые входят в состав воздушно-космических сил Франции.

Считается, что ASMPA-R превосходит ракету ASMP-A по дальности полета — 600 километров против 500. Максимальная скорость ракеты составляет 3 числа Маха. «Поступали сообщения о том, что ASMPA-R оснащена новой ядерной боеголовкой, но некоторые источники также утверждают, что это то же изделие TNA, что и в варианте ASMP-A», — говорится в публикации. Базовая TNA обладает регулируемой в диапазоне 100-300 килотонн мощностью.

В ноябре в США заметили стратегический бомбардировщик B-52H с неизвестными крылатыми ракетами, которые могут быть ядерными AGM-181A.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
B-52
Rafale
Проекты
Ядерный щит
