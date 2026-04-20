Франция ускорит вооружение ради «войны на истощение» в 2030 году

Фото: tephane Mahe / Reuters
Франция ускорит создание баллистической ракеты с гиперзвуковым оснащением

Генеральная дирекция по вооружению Минобороны Франции планирует ускорить создание баллистической ракеты наземного базирования с гиперзвуковым оснащением, пишет Defense News.

По словам главы военного агентства Патрика Пайю, «как можно ближе к 2030 году» может появиться упрощенная версия нового оружия, например, за счет создания «версии без мер противодействия [радиоэлектронным] помехам». Версия ракеты со всеми возможностями, по словам чиновника, появится позднее. Пайю заметил, что ранее заявленная цель — создание ракеты к 2035 году — будет достигнута «без труда», в то же время он признал, что «это поздно».

Издание пишет, то на создание новой ракеты в 2026-м выделен миллиард евро. Оружие дальностью 2500 километров получит управляемый гиперзвуковой планирующий блок, и, как считает Пайю, «вероятно, обеспечит наилучшее соотношение стоимости и тактико-технических характеристик».

Также глава дирекции заметил, что первые испытания новой французской реактивной системы залпового огня, проведенные 14 апреля, «прошли успешно», а дальнейшие тесты запланированы уже на следующую неделю. «Армия оказывает значительное давление, считая это своим абсолютным приоритетом в случае крупного сражения, поскольку ей нужно будет продержаться в первые несколько дней», — считает чиновник.

Пайю заявил, что Франции «необходимо подготовиться к крупному конфликту к 2030 году». По его словам, Париж «может столкнуться с войной на истощение». «Проще говоря, война на истощение — это война, в которой в конце концов побеждает та сторона, у которой еще остались боеприпасы», — сказал чиновник.

В ноябре Франция впервые показала новую модификацию крылатой ракеты воздушного базирования с ядерной боевой частью Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Renove (ASMPA-R) дальностью полета 600 километров.

В октябре Defense News со ссылкой на Минобороны Франции сообщило, что Париж принял на вооружение модернизированную баллистическую ракету подводных лодок M51, оснащенную четырьмя-шестью ядерными головными частями индивидуального наведения мощностью 100 килотонн каждая.

