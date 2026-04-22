Авианосец George Bush получил лазерное оружие

Фото: Antonio Bronic / Reuters
Фото: Antonio Bronic / Reuters.

TWZ: Авианосец ВМС США George Bush получил лазерное оружие LOCUST

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США George Bush типа Nimitz получил противодроновое лазерное оружие LOCUST разработки компании AeroVironment. Об этом пишет TWZ.

Насколько известно TWZ, это, по всей видимости, первый случай установки лазерного оружия на авианосец. «Ранее в этом году начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл заявил, что его цель состоит в том, чтобы оружие направленной энергии в конечном итоге стало основным средством противодействия для экипажей американских военных кораблей при угрозах на ближней дистанции», — говорится в публикации.

По данным издания, три фотографии с LOCUST на борту George Bush были сделаны в октябре, однако опубликованы только сейчас. «Во время учений с боевой стрельбой лазерная система LOCUST эффективно обнаружила, отследила, поразила и нейтрализовала несколько беспилотных летательных аппаратов, что ознаменовало важный этап на пути к развертыванию оперативных возможностей систем направленной энергии», — говорится в подписи к фото.

TWZ напоминает, что обнаружение и сопровождение цели осуществляется при помощи встроенных в турель с лазером электрооптических и инфракрасных видеокамер, тогда как для наведения используются малогабаритные высокочастотные радары и пассивные системы обнаружения радиочастотных сигналов. В настоящее время мощность LOCUST составляет 20 киловатт.

В марте издание Breaking Defense сообщило, что компания AeroVironment представила новый лазер LOCUST X3, который позиционируют как дешевое средство перехвата малоразмерных дронов.

