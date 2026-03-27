В США представили лазер LOCUST для перехвата «Гераней»

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

Компания AV представила лазер LOCUST X3 для дешевого перехвата «Гераней»

Компания AeroVironment (AV) представила новый лазер LOCUST X3, который позиционируют как дешевое средство перехвата малоразмерных дронов, в ходе мероприятия Ассоциации армии США AUSA Global Force. Об этом пишет Breaking Defense.

В состав антидронового комплекса входит лазер мощностью 20-30 киловатт, а также система обнаружения и отслеживания целей, работающая на основе искусственного интеллекта. LOCUST X3 можно использовать на стационарных позициях и шасси различных автомобилей.

Представитель AV Аарон Вестман отметил, что LOCUST X3 построили на основе опыта применения ранних версий изделия, которые эксплуатировали военные. По его словам, система третьего поколения создана для перехвата дронов, похожих на иранские Shahed-136 и российские «Герани».

Вестман напомнил, что лазерные комплексы не нуждаются в регулярной перезарядке. «Пока есть энергия, внутри системы есть аккумулятор, и пока этот аккумулятор заряжен, лазер может стрелять практически неограниченно», — сказал он.

Ранее в марте обозреватель Business Insider Шинейд Бейкер писала, что иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые сочетают дешевизну и высокую эффективность, изменили облик современной войны.

