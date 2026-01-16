Линкоры типа «Трамп» захотели вооружить мощными лазерами

TWZ: Линкоры типа Trump могут вооружить мегаваттными лазерами

Перспективные линкоры типа Trump («Трамп») могут вооружить мощными лазерами, заявил начальник военно-морских операций (глава штаба) Военно-морских сил (ВМС) адмирал Дэрил Кодл. Об этом сообщает издание TWZ.

По словам офицера, мощные лазеры мегаваттного класса не следует рассматривать как «выходящие за рамки» возможностей, а «система противоракетной обороны должна перейти к направленной энергии». «У нее бесконечный боезапас», — сказал начальник штаба.

Кодл добавил, что разработкой подобного оружия США активно занимались в рамках Strategic Defense Initiative (SDI) — Стратегической оборонной инициативы (СОИ). Офицер заметил, что проблема использования лазерного оружия заключается в необходимости обеспечения необходимой плотности мощности излучения при ограниченных габаритах энергоустановки и наведения на цель при сложных погодных и атмосферных условиях.

Кодл заметил, что хорошо знаком с обсуждаемой тематикой, поскольку в ходе учебы в военно-морской аспирантуре изучал вопросы, связанные с ядерным оружием и системами направленной энергии.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил о начале программы строительства новых линкоров для военно-морских сил страны.