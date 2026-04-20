США благодаря Украине и России научились создавать новые БПЛА за дни

177
0
0
Изображение: AeroVironment
Американская компания AeroVironment анонсировала модульный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MAYHEM 10, конструкция которого позволяет создавать новый вариант дрона за считанные дни. Об этом пишет Breaking Defense.

БПЛА новой линейки MAYHEM могут запускаться с воздушных, наземных и морских платформ и, в зависимости от полезной нагрузки, использоваться для решения задач разведки, нанесения высокоточных ударов, радиоэлектронной борьбы и ретрансляции. Созданный с использованием принципа открытой архитектуры MAYHEM 10 — первый дрон линейки MAYHEM — имеет дальность полета до 100 километров и может находиться в воздухе до 50 минут. В ударном варианте на БПЛА можно установить боевую часть противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Новый дрон разработан, по словам старшего вице-президента AeroVironment по барражирующим боеприпасам Брайана Янга, на основе БПЛА Switchblade 400, поставляемых США украинской стороне. Также MAYHEM будет применяться для атаки роем, разработки AeroVironment в этом направлении ведутся совместно с партнером Applied Intuition. Соответствующие испытания планируется провести летом.

«Можно собрать летательный аппарат в неконфигурированном виде, а в конце производственной линии добавить к нему необходимые возможности за считанные дни, а не месяцы, чтобы доставить его на поле боя, поскольку все эти различные аппаратные и программные решения, как мы видели на примере Украины, разрабатываются итеративно за считанные дни и недели, а иногда и за месяцы», — подчеркнул Янг.

В планах AeroVironment — выйти на производство ста единиц MAYHEM 10 в месяц, на что «могут уйти годы».

В феврале издание Defense News сообщило, что компания AeroVironment и армия США заключили соглашение о поставке дронов-камикадзе семейства Switchblade, которые испытывали на Украине.

