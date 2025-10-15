Войти
Lenta.ru

Линейку испытанных на Украине Switchblade пополнит «уничтожитель танков»

699
0
0
Изображение: AeroVironment
Изображение: AeroVironment.

AeroVironment представила новый барражирующий боеприпас Switchblade 400

Компания AeroVironment представила новый барражирующий боеприпас Switchblade 400, который пополнит линейку поставляемых Украине аппаратов Switchblade. Об этом пишет TWZ.

«Он (Switchblade 400 — прим. «Ленты ру») разработан таким образом, чтобы обеспечить такие же возможности, особенно когда речь заходит об уничтожении вражеских танков и другой тяжелой бронетехники, как и более крупный Switchblade 600, но в комплекте, который может использовать один человек», — говорится в материале.

Размеры аппарата позволяют размещать его в стандартном пусковом контейнере CLT, который используют для запуска высокоточных боеприпасов и небольших дронов с борта летательных аппаратов в ходе испытаний. Аппарат с дальностью до 65 километров несет боевую часть противотанкового комплекса Javelin.

Switchblade 400 разработали в соответствии с требованиями армии США, которые предъявляли в рамках программы Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO). Военные хотели получить комплекс из боеприпаса и пусковой трубы общим весом около 18 килограммов. Один боец может подготовить дрон к запуску за пять минут. Отмечается, что на подготовку Switchblade 600 уходит вдвое больше времени, а для работы с ним нужно несколько человек.

Ранее стало известно, что AeroVironment планирует вооружить боеприпасами Switchblade разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 18:22
  • 0
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 16:37
  • 30
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 15.10 01:42
  • 10833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)
  • 14.10 22:19
  • 1
"Добросовестный и честный человек": арестованный генерал написал письмо Путину
  • 14.10 22:10
  • 1
Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя
  • 14.10 19:34
  • 1
Стало известно о планах России удвоить производство танков
  • 14.10 17:04
  • 10
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США