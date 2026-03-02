Войти
Армия США закажет испытанные на Украине Switchblade

Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Tyler Forti
Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Tyler Forti.

Армия США закажет испытанные на Украине дроны-камикадзе Switchblade 300 и 600

Компания AeroVironment и Армия США заключили соглашение о поставке дронов-камикадзе семейства Switchblade, которые испытывали на Украине. Об этом сообщает Defense News.

Контракт на сумму 186 миллионов долларов предполагает поставку усовершенствованных аппаратов Switchblade 600 Block 2 и Switchblade 300 Block 2.

«Этот заказ отражает уверенность армии в дальнейшем развитии семейства Switchblade и их актуальности на современных полях сражений», — заявил вице-президент AeroVironment Брайан Янг.

В публикации подчеркнули, что модификацию Switchblade 600 Block 2 разрабатывали в сотрудничестве с командованием спецопераций США. Универсальный боеприпас предназначен для использования в различных условиях. В частности, дрон с искусственным интеллектом можно применять в море.

Также армия США впервые заказала оснащение Switchblade 300 Block 2 боевой частью типа «ударное ядро». Срабатывание боеголовки кумулятивного заряда приводит к появлению компактной металлической формы, которая действует как обычный кинетический боеприпас.

В октябре в США представили систему Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed (PERCH), которая позволяет оснастить серийные танки M1A2 Abrams дронами-камикадзе Switchblade 300 и 600. Контейнеры с боеприпасами разместили на башне.

  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
