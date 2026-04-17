Стало известно о возможности создания НАТО критических проблем России

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images
Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images.

Страны НАТО через поставки комплектующих Украине могут создавать проблемы России

Германия и другие западные страны через поставки комплектующих Украине для производства ракет и беспилотников могут создавать проблемы России. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военная хроника».

Издание отмечает, что высмеивать украинский военно-промышленный комплекс «не только глупо, но и опасно», поскольку Киев и поддерживающие его страны НАТО не отказались от нанесения России стратегического поражения.

«Для создания критических проблем не обязательны огромные серии вооружений. Достаточно иметь в запасе три-пять десятков крылатых ракет и несколько сотен дронов, чтобы поддерживать режим постоянного беспокойства и угрозы тыловой инфраструктуре», — пишет Telegram-канал.

Ранее портал TWZ сообщил, что украинское конструкторское бюро «Луч» — головной разработчик противокорабельной ракеты «Нептун» — представило широкой публике перехватчик перспективного зенитного ракетного комплекса Koral («Коралл»), который может быть совместим с пусковыми установками С-300 или даже Patriot.

Также в апреле «Военная хроника» заметила, что у Украины имеются отдельные образцы целых российских дронов «Герань» из-за особенностей их конструкции, выдерживающей падение с большой высоты.

