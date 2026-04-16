Войти
Lenta.ru

Разработчик «Нептуна» Украины представил «Коралл» на замену С-300 и Patriot

Фото: VoidWanderer / Wikimedia
TWZ: Украинское КБ «Луч» представило ракету ЗРК «Коралл»

Украинское конструкторское бюро (КБ) «Луч» — головной разработчик противокорабельной ракеты «Нептун» — представило широкой публике перехватчик перспективного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Koral («Коралл»), который, как утверждает портал TWZ, может быть совместим с пусковыми установками С-300 или даже Patriot.

«Хотя конкретная модель не была указана, рассматриваемая ракета была представлена ​​на выставке разработанных на Украине ракет, беспилотников, гибридов ракет и дронов и других беспилотных платформ, которую недавно посетил президент страны Владимир Зеленский», — говорится в публикации, где отмечается, что речь может идти об испытательном образце или даже серийном варианте.

Как напоминает издание, дальность полета ракеты Koral составит до 100 километров, общая масса — 300 килограммов, в том числе боевой части — 25 килограммов, скорость 3600 километров в час. По словам главы КБ Олега Коростелева, Koral должен быть эффективен против баллистических целей, а его разработка к 2023 году была завершена на 70 процентов. Тогда же руководитель замечал, что противоракета будет оснащена активной радиолокационной системой наведения Onyx украинской компании Radionix.

Как замечает TWZ со ссылкой на соглашения Украины с европейскими партнерами в области средств противовоздушной обороны (ПВО), КБ «Луч» и Radionix сотрудничают с испанской группой Sener, производящей компоненты для ракет систем ПВО Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T). «Ожидается, что в Koral будет использоваться газодинамическая система управления с традиционными рулевыми поверхностями в сочетании с управляющими лопатками в сопле выхлопного двигателя для обеспечения маневренности на заключительном этапе атаки. Это необходимо для перехвата высокоманевренных целей и целей на экстремальных высотах», — утверждает портал.

Там же отмечается, что на первоначальном макете ракеты Koral были заметны двигатели от ракеты Patriot, которые могли обеспечить предельную точность попадания в цель на заключительном этапе перехвата, однако в последней версии их нет.

В январе 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина впервые провела летные испытания собственной крылатой ракеты. Ракета наземного базирования «Нептун», отмечал чиновник, способна поражать наземные и морские цели. Оружие разработано КБ «Луч» в сотрудничестве с государственными и частными партнерами.

Тогда же, комментируя данную разработку, ряд российских экспертов и аналитиков неоднократно называл ее копией советской ракеты и рассказывал о многочисленных проблемах с комплектующими для нее.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Koral РЭБ
Patriot ЗРК
С-300
Компании
Луч КБ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
