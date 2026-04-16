Появление у Украины абсолютно целых российских «Гераней» объяснили

Фото: Alina Smutko / Reuters
У Украины имеются отдельные образцы целых российских дронов «Герань» из-за их прочного корпуса, выдерживающего падение с большой высоты, объяснил Telegram-канал «Военная хроника».

Издание обратило внимание на кадры осмотра российскими военнослужащими упавшего из-за технической неисправности дрона. «Можно убедиться, что даже падение с большой высоты аппарат пережил без серьезных повреждений: стеклопластиковый корпус не треснул, а боевая часть осталась на месте и извлекается в первую очередь», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что достаточно большое число «Гераней», которое российская сторона использует для ударов по целям на Украине, позволяет противнику «собрать несколько десятков условно целых образцов», которые затем можно использовать для организации провокаций.

Ранее издание отметило, что эффективность применения новых реактивных дронов «Герань-5» можно обеспечить производством аппаратов крупной серией.

В марте Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что российский дрон-камикадзе «Герань» получил пассивную радиолокационную головку самонаведения, позволяющую обнаруживать радары противника.

  • 16.04 06:23
  • 15539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 05:16
  • 0
Комментарий к "Россия окончательно распрощалась с Европой"
  • 16.04 03:38
  • 0
Комментарий к "США пора действовать с Россией по-жесткому"
  • 16.04 02:19
  • 1
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 02:13
  • 1
Трамп: США не стоит ждать помощи НАТО в более масштабных вопросах, чем Иран (Fox News, США)
  • 16.04 01:54
  • 4
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 01:33
  • 4
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 16.04 01:30
  • 1
США заподозрили в подготовке удара по Ирану сотнями Tomahawk
  • 15.04 23:08
  • 4
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 15.04 18:27
  • 1080
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 15.04 17:15
  • 1
Вояж: дайте деньги
  • 15.04 17:14
  • 0
Переговорная тема не снимается с повестки
  • 15.04 16:05
  • 172
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.04 13:34
  • 6
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 15.04 13:00
  • 2
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России