Перспективы умной «Герани-5» оценили

Эффективность реактивных дронов «Герань-5» обеспечит крупносерийное производство

Эффективность применения новых реактивных дронов «Герань-5» можно обеспечить производством аппаратов крупной серией. Перспективы российского изделия оценил Telegram-канал «Военная хроника».

Реактивный беспилотник дороже базовой версии с двигателем внутреннего сгорания. Автор допустил, что «Герани-5» не будут выпускать массово. При этом, по его словам, таким изделиям не нужна массовость. В сообщении подчеркнули, что эффективность роевого применения таких «Гераней» будет сравнима с ударами крылатыми ракетами. Умный аппарат с модемом и машинным зрением также классифицируют как ракету-дрон.

«С учетом того, что "Герань-5" пророчили в качестве вооружения на самолеты штурмовой авиации типа Су-25, перспективы у этого вооружения были и есть. Дело за малым — производить такие дроны крупной серией», — резюмирует канал.

Ранее стало известно, что «Герань-5» способна поражать цели на дальности более 600 километров. Изделие несет мощную боевую часть весом свыше 60 килограммов.