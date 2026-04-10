Характеристики новой «Герани-5» раскрыли

«Сталинские соколы»: Дальность реактивной «Герани-5» — более 600 километров

Новый российский дрон «Герань-5» способен поражать цели на дальности более 600 километров. Характеристики реактивного аппарата раскрыл Telegram-канал «Сталинские соколы».

Ресурс, который освещает развитие и применение дронов семейства «Герань», показал первые официальные кадры применения «Герани-5». Аппарат поразил объекты нефтегазовой инфраструктуры Киева в Сумской области. На ролике можно заметить интерфейс беспилотника и кадры, снятые разведывательным дроном.

«Герань-5», которую иногда позиционируют как ракету-дрон, несет боевую часть весом более 60 килограммов. Реактивный двигатель обеспечивает скорость более 350 километров в час. Для наведения на цель используют алгоритмы машинного зрения. Также аппарат поддерживает псевдослучайную перестройку рабочей частоты (ППРЧ), которая повышает помехозащищенность.

В январе американское издание Business Insider допустило, что в России прорабатывают возможность запуска «Гераней-5» с борта штурмовиков Су-25. Это увеличит дальность дронов.