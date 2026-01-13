Войти
Lenta.ru

В США оценили новейшую «Герань»

193
0
0
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости.

BI: Запуск «Герани-5» с борта штурмовика Су-25 увеличит дальность дрона

Новый российский дрон-камикадзе, который на Украине отнесли к семейству аппаратов «Герань», получит увеличенную дальность за счет запуска с борта самолета. Возможности беспилотника оценило американское издание Business Insider (BI).

Считается, что в России прорабатывают возможность запуска «Гераней-5» с борта штурмовиков Су-25. Сейчас самолеты используют для стрельбы по площадным целям неуправляемыми ракетами.

«Использование беспилотника таким образом, вероятно, значительно увеличило бы его дальность, поскольку Су-25 может пролететь некоторое расстояние, прежде чем запускать "Герань-5"», — пишет издание.

В публикации напомнили, что дроны-камикадзе «Герань-2» и «Герань-3» стартуют к целям с наземных пусковых установок.

В январе Киев заявил, что Вооруженные силы России впервые применили реактивные «Герани-5» в ходе специальной военной операции. Дальность аппарата с боевой частью весом 90 килограммов составляет около тысячи километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН