bmpd.livejournal.com

Финляндия закупает еще 112 самоходных гаубиц К9 в Южной Корее

Министерство обороны Финляндии сообщило, что 9 апреля 2026 года подписало с южнокорейским государственным внешнеторговым агентством KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) межправительственный контракт на закупку для вооруженных сил Финляндии из наличия южнокорейской армии еще 112 самоходных гаубиц K9 Thunder калибра 155-мм/52. Общая стоимость контракта составляет приблизительно 546,8 млн евро, включая поставку соответствующих запасных частей и специального инструмента и оборудования.


155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder (155 PSH K9 FIN Moukari) финской армии (с) Joel.
Источник: Maisalmi / www.talouselama.fi

Таким образом, общее количество 155-мм/52 самоходных гаубиц К9, которые получит Финляндия, будет доведено до 208 единиц. Ранее Финляндия уже приобрела из наличия армии Южной Коре 96 САУ К9, полученных с 2017 по 2024 годы.

В феврале 2017 года министерство обороны Финляндии подписало с KOTRA первый контракт на приобретение 48 самоходных гаубиц К9 из наличия армии Южной Кореи на сумму 146 млн евро, включая стоимость обучения, запасных частей и сервисной поддержки.

Контракт включал опцион на возможность приобретения дополнительно 48 гаубиц К9, и данный опцион был реализован в два этапа - в октябре 2021 года финской стороной было заключено соглашение на приобретение 10 дополнительных САУ на сумму 30 млн евро, а в ноябре 2022 года - соглашение на закупку еще 38 САУ на сумму 134,4 млн евро.

Первая партия из четырех закупленнных САУ К9 по контракту 2017 года поступила в Финляндию в феврале 2018 года, а первая боеготовая батарея этих систем была сформирована к концу 2020 года в составе бронетанковой бригады финской армии в Парола. Финские САУ К9 оснащаются АСУ ICS (Integrated Combat System) производства норвежской группы Kongsberg.

Первые 96 закупленных гаубиц К9 (получивших финское обозначение 155 PSH K9 FIN и название Moukari - метательный молот) заменили в Оборонительных силах Финляндии устаревшие советские 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" (финское обозначение 122 PSH 74), которые были в количестве 72 единиц приобретены в 1992 году из наличия армии бывшей ГДР. Большая часть списанных в ходе замены на К9 САУ 2С1 была, видимо, передана Финляндией Украине.

Подписание министерством обороны Финляндии межправительственного контракта с южнокорейским государственным внешнеторговым агентством KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) на закупку для вооруженных сил Финляндии из наличия южнокорейской армии дополнительных 112 самоходных гаубиц K9 Thunder калибра 155-мм/52. Хельсинки, 09.04.2026 (с) министерство обороны Финляндии

