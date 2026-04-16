США заподозрили в подготовке удара по Ирану сотнями Tomahawk

Фото: US Navy / Handout / Reuters
США могут готовиться нанести удар по Ирану, которого будет достаточно для масштабного подавления иранской противовоздушной обороны (ПВО) и уничтожения множества наземных целей, подозревает газета «Известия».

«Уже во второй половине апреля у берегов Ирана могут появиться более 20 боевых кораблей и две-три подводные лодки, суммарный залп которых способен исчисляться сотнями крылатых ракет Tomahawk», — говорится в публикации.

По мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, временная передышка в конфликте Вашингтона и Тегерана используется американской стороной не просто для ротации сил, а для формирования мощного ударного кулака.

Газета пишет, что создаваемый США ударный потенциал Tomahawk избыточен как для подавления ПВО Ирана, так и для уничтожения наземных целей внутри страны.

Ранее портал TWZ заметил, что на авиабазу Милденхолл (Великобритания) прибыл американский топливозаправщик KC-135R, поврежденный в ходе иранского удара по базе Принц Султан (Саудовская Аравия).

Также в апреле Корнев рассказал, что война США, Израиля и Ирана привела к феномену ценовой асимметрии — превращению технологического разрыва между сторонами конфликта в экономическую ловушку.

Страны
Великобритания
Израиль
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
KC-135
1 комментарий
№1
16.04.2026 01:30
Есть "Поле-21"  для   защиты  от  томагавков
