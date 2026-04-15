Ракетное продолжение: США готовят силы для удара на фоне заявлений о завершении операции в Иране

Зачем Пентагон наращивает присутствие в регионе накануне второго раунда переговоров

Несмотря на заявления о подготовке ко второму раунду переговоров и выполнении целей операции на Ближнем Востоке США продолжают стягивать в регион ударные силы. Уже во второй половине апреля у берегов Ирана могут появиться более 20 боевых кораблей и две–три подводные лодки, суммарный залп которых способен исчисляться сотнями крылатых ракет Tomahawk — этого потенциала, уверены опрошенные «Известиями» эксперты, достаточно для масштабного подавления иранской системы противовоздушной обороны и нанесения ударов по ключевым объектам. Одновременно на ближневосточные базы активно перебрасываются авиация и боеприпасы, формируя резервы на случай новой фазы конфликта.

Формирование ударного кулака

Соединенные штаты Америки достигли своих целей в Иране, поэтому кампанию можно завершать, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс 14 апреля.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

«Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры», — рассказал он в интервью Fox News.

Вэнс отметил, что характер диалога может резко измениться, если Иран откажется открывать Ормузский пролив. Он также подчеркнул, что камнем преткновения в урегулировании остается вопрос обогащенного урана — США настаивают на полном его изъятии

Текущая ситуация в отношениях между Вашингтоном и Тегераном демонстрирует классический пример политики «кнута и пряника». Несмотря на заявления Белого дома о стремлении к мирному урегулированию, мы наблюдаем масштабное наращивание военной мощи в регионе: усиление корабельных группировок США и приведение в готовность авиакрыла в Великобритании, рассказал «Известиям» руководитель секции Ближнего Востока и Северной Африки Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Мы наблюдаем не просто ротацию сил, а формирование мощного ударного кулака, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Совокупность факторов — от скрытного маневра авианосца USS George H.W. Bush до дежурства стратегической авиации с боекомплектом — показывает, что Пентагон завершает подготовку к активной фазе сдерживания, где морская изоляция Ирана может стать одним из вариантов действий, — пояснил он.

Авианосцы и сотни ракет

Текущая оперативная обстановка в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM) указывает на подготовку к масштабной силовой операции или установлению жесткой морской блокады, уверены эксперты.

Авианосная ударная группа (АУГ) во главе с атомным авианосцем USS George H.W. Bush (CVN-77) в сопровождении эсминцев Donald Cook, Mason, Ross и танкера Arctic совершает переход в Аравийское море по «длинному пути». Командование приняло решение огибать Африку, минуя Средиземное море и Суэцкий канал, отметил Корнев.

— Выбор маршрута в обход Йемена и Баб-эль-Мандебского пролива — решение стратегическое, — пояснил он. — США осознанно избегают зоны поражения хуситских ракет и дронов, чтобы сохранить боеспособность группы до ее прибытия в назначенный район. Это удлиняет путь, но гарантирует, что АУГ вступит в операцию без повреждений и излишнего расхода боекомплекта ПВО на переходе.

Пока George H.W. Bush огибает Намибию, АУГ Abraham Lincoln уже заняла позицию всего в 200 километрах от южного побережья Ирана. Концентрация сил в этом районе достигла критических значений, учитывая, что в регионе в ближайшее время сосредоточится 14 эсминцев класса Arleigh Burke.

Суммарный залп группировки может исчисляться сотнями крылатых ракет Tomahawk. Учитывая, что каждая пусковая установка MK-41 имеет до 96 ячеек, американцы создали избыточный потенциал как для подавления ПВО, так и для ударов по наземным целям.

А наличие универсальных десантных кораблей (УДК) с несколькими тысячами морских пехотинцев на борту, говорит о готовности к проведению амфибийных операций или быстрой высадке экспедиционных сил, но при этом вероятность крупномасштабной сухопутной операции крайне мала, считает Дмитрий Корнев.

Справка «Известий» Состав объединенной группировки ВМС США в Аравийском море и прилегающих водах (Оманский залив, север Индийского океана) по состоянию на середину апреля 2026 года, после прибытия АУГ George H.W. Bush. Авианосцы: * USS George H.W. Bush (CVN-77) — прибывающий флагман группы CSG-10 * USS Abraham Lincoln (CVN-72) — флагман группы CSG-3, уже находящийся на дежурстве Эсминцы УРО типа Arleigh Burke (14 единиц): * USS Ross (DDG-71) * USS Donald Cook (DDG-75) * USS Mason (DDG-87) * USS Gonzalez (DDG-66) * USS Spruance (DDG-111) * USS Michael Murphy (DDG-112) * USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121) * USS Bainbridge (DDG-96) * USS Thomas Hudner (DDG-116) * USS Delbert D. Black (DDG-119) * USS John Finn (DDG-113) * USS Mitscher (DDG-57) * USS Pinckney (DDG-91) * USS Milius (DDG-69) Универсальные десантные корабли и десант (5 единиц): * USS Tripoli (LHA-7) — УДК (авианесущий десантный корабль), флагман десантной группы. * USS New Orleans (LPD-18) — десантный транспорт-док. * USS Rushmore (LSD-47) — десантный корабль-док. * USS Boxer (LHD-4) — УДК (находится в процессе ротации/подхода в зону ответственности 5-го флота). * USS Portland (LPD-27) — десантный транспорт-док в составе группы «Боксера» Дополнительные силы (LCS): * USS Canberra (LCS-30), * USS Tulsa (LCS-16), * USS Santa Barbara (LCS-32). Все три — корабли прибрежной зоны, базирующиеся в Бахрейне, используются для противоминных операций. Всего — более 20 боевых кораблей, 2-3 атомные подводные лодки (SSN) и суда обеспечения. В списке указаны только основные боевые единицы.

По его словам, важным индикатором служит не только количество кораблей, но и особенности логистики переброски сил. Параллельно с морской составляющей развернута масштабная система снабжения.

— Воздушный мост с военных баз ВВС США в Великобритании на Ближний Восток работает в круглосуточном режиме, — рассказал эксперт. — Десятки тяжелых транспортников C-17 Globemaster III перебрасывают боеприпасы и личный состав, создавая резервы для затяжной кампании.

Особое внимание привлекает британская авиабаза Фэрфорд, отмечают военные эксперты. Нахождение там стратегических бомбардировщиков B-52H и B-1B с уже подвешенными корректируемыми бомбами JDAM — это классический элемент «демонстрации флага» и прямой сигнал Тегерану, считают они.

Перспективы мирного диалога

Первая попытка переговоров США и Ирана фактически закончилась ничем, напомнили эксперты.

Переговоры США и Ирана

— Требования сторон на данном этапе практически несовместимы, что было предсказуемо, — отметил Андрей Чупрыгин. — Заявления о приверженности мирному пути — это, с одной стороны, приглашение к продолжению диалога, а с другой — попытка выиграть время. Сейчас посредники в лице Катара и Эмиратов пытаются склонить Тегеран к компромиссу, но Дональд Трамп, очевидно, решил усилить переговорные позиции США методами силового давления.

По мнению эксперта, ключевой точкой напряжения остается Ормузский пролив. Американская группировка демонстрирует готовность к активным действиям, возможно, под предлогом разминирования. Однако стоит понимать, что для США стратегическая задача — добиться от Ирана отказа от блокировки пролива, который является важнейшей международной транспортной артерией. А для Тегерана любые действия иностранных военных судов в этой зоне воспринимаются как прямая угроза, на которую они обещают ответить уничтожением целей.

— Демонстрация силы — это и попытка «усугубить впечатление» перед вторым раундом переговоров, — отметил он.

Есть сведения, что технические группы делегаций всё еще остаются в контакте, пытаясь найти точки соприкосновения, пояснил Андрей Чупрыгин.

Но вероятность того, что и второй раунд переговор завершится успешно — невелика. Обе стороны фактически готовятся к возможному столкновению, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

— То, что мы официально называем «перемирием», на деле — лишь оперативная пауза, во время которой конфликт продолжает тлеть и в любой момент грозит стать горячим, — подытожил он.

Ситуация балансирует на грани. Пока дипломатическое окно остается открытым, любая случайная искра в Ормузском проливе может перевести «дипломатию авианосцев» в фазу прямого военного столкновения, тем более к ней уже почти все готово, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты.

Богдан Степовой

Юлия Леонова