В России захотели отправить кубсат к Апофису

В НИИ ядерной физики МГУ захотели отправить спутник к астероиду Апофис

В Научно-исследовательском институте (НИИ) ядерной физики Московского госуниверситета (МГУ) захотели отправить спутник к астероиду (99942) Апофис, сообщает ТАСС.

Агентство приводит слова директора научного центра Эдуарда Бооса. «Мы прорабатываем проект по организации миссии к нему к 2029 году. Сделать это реально, можно использовать наши спутники-кубсаты или малые космические аппараты», — сказал ученый.

В сентябре издание SpaceNews сообщило, что китайские ученые предложили отправить миссию к приближающемуся к Земле астероиду (99942) Апофис.

В марте 2025-го калифорнийские стартапы Exlabs и Antares объявили о стратегическом партнерстве с целью разработки корабля с ядерной энергетической установкой для миссий в дальний космос, включая кампанию 2028 года по сближению с астероидом (99942) Апофис (без ядерной энергетики).

(99942) Апофис в 2029 году пройдет на расстоянии 32 тысяч километров от Земли, что ближе, чем высота орбит геостационарных спутников. Диаметр астероида — около 375 метров, что соответствует высоте 40-этажного здания.