Lenta.ru

Китайские ученые предложили отправить миссию к приближающемуся к Земле астероиду

Изображение: ESA Science Office
Изображение: ESA Science Office.

В Китае предложили отправить миссию к приближающемуся к Земле астероиду Апофис

Китайские ученые предложили отправить миссию к приближающемуся к Земле астероиду (99942) Апофис. Об этом пишет издание SpaceNews.

Предложение китайских специалистов предполагает размещение в районе первой точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L1) пары малых спутников, которые бы ожидали встречи с астероидом в 2029 году. При этом сами космические аппараты (КА) не потребовали бы отдельного запуска ракеты, а стали бы попутной полезной нагрузкой китайской миссии по запуску спутников для изучения астероидов, движущихся вблизи околосолнечной орбиты Венеры.

Первый и основной аппарат программы CROWN/Apophis будет иметь массу 44 килограмма. КА получит микроволновую камеру и низкочастотный радар. Меньший КА программы — 8-килограммовый спутник формата CubeSat — продублирует ряд функций крупного.

В марте издание сообщило, что калифорнийские стартапы Exlabs и Antares объявили о стратегическом партнерстве с целью разработки корабля с ядерной энергетической установкой для миссий в дальний космос. При этом первые миссии Exlabs, включая кампанию 2028 года по сближению с астероидом (99942) Апофис, не предполагают использование ядерной энергетики.

