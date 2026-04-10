Войти
Lenta.ru

Секретный дрон ВВС США показали на видео

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Секретный дрон RQ-180 ВВС США впервые показали вблизи на видео

Очевидцам удалось заснять разведывательный дрон RQ-180 Военно-воздушных сил (ВВС) США, облик которого держат в секрете. Кадры полета публикует Telegram-канал «Милитарист».

На видео показан аппарат, который впервые запечатлели вблизи. Судя по выпущенному шасси, беспилотник попал в объектив при заходе на посадку или сразу после взлета.

На записи отчетливо видна нижняя часть аппарата с трехопорным шасси. Дрон, который напоминает бомбардировщик B-2, построен по схеме «летающее крыло».

Первые кадры неизвестного аппарата, который эксперты приняли за RQ-180, появились в 2020 году. При этом разработку беспилотника начали в конце 2000-х. Финансирование проекта и его характеристики держат в тайне. Считается, что дрон с размахом крыла 40 метров способен находиться в воздухе на протяжении суток. Аппарат предназначен для выполнения задач в оспариваемом воздушном пространстве.

В марте стало известно, что RQ-180 совершил экстренную посадку на авиабазу в Греции. Фотографию неизвестного аппарата распространили местные издания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
2020-й год
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 06:52
  • 15454
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 06:11
  • 0
Что может быть в случае возможного (но еще не "решенного") "военного отступления" Трампа в Иране.
  • 10.04 05:12
  • 4
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 10.04 05:07
  • 0
Комментарий к "Новые противокорабельные ракеты помогают Киеву бить по российской территории"
  • 10.04 04:46
  • 0
Комментарий к "Под чужим «ядерным зонтиком»: цена безопасности"
  • 10.04 02:41
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 09.04 20:00
  • 0
Комментарий к "Российский ЗРК С-400 "Триумф" — головная боль НАТО (The National Interest, США)"
  • 09.04 15:57
  • 1
В России испытывают двигатель, который в будущем может использоваться для полетов на Марс
  • 09.04 15:56
  • 0
Под чужим «ядерным зонтиком»: цена безопасности
  • 09.04 15:46
  • 0
Лёд тронулся, или Непослушный питомец из Прибалтики
  • 09.04 13:27
  • 1
В США заждались российского МиГ-41
  • 09.04 13:22
  • 1
Медведев: сделка на условиях Ирана будет означать публичное поражение Трампа
  • 09.04 12:49
  • 2
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 09.04 10:52
  • 1046
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы