Секретный дрон ВВС США показали на видео

Секретный дрон RQ-180 ВВС США впервые показали вблизи на видео

Очевидцам удалось заснять разведывательный дрон RQ-180 Военно-воздушных сил (ВВС) США, облик которого держат в секрете. Кадры полета публикует Telegram-канал «Милитарист».

На видео показан аппарат, который впервые запечатлели вблизи. Судя по выпущенному шасси, беспилотник попал в объектив при заходе на посадку или сразу после взлета.

На записи отчетливо видна нижняя часть аппарата с трехопорным шасси. Дрон, который напоминает бомбардировщик B-2, построен по схеме «летающее крыло».

Первые кадры неизвестного аппарата, который эксперты приняли за RQ-180, появились в 2020 году. При этом разработку беспилотника начали в конце 2000-х. Финансирование проекта и его характеристики держат в тайне. Считается, что дрон с размахом крыла 40 метров способен находиться в воздухе на протяжении суток. Аппарат предназначен для выполнения задач в оспариваемом воздушном пространстве.

В марте стало известно, что RQ-180 совершил экстренную посадку на авиабазу в Греции. Фотографию неизвестного аппарата распространили местные издания.