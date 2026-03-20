Секретный стелс-дрон США совершил экстренную посадку в Лариссе

126
0
0
Фото: Public Domain
Фото: Public Domain.

TWZ: Секретный разведывательный дрон RQ-180 ВВС США экстренно сел в Греции

Секретный разведывательный дрон RQ-180 Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил экстренную посадку на авиабазу в Лариссе (Греция). Об этом пишет TWZ.

Фотографии летательного аппарата, который приземляется на взлетно-посадочную полосу, опубликовали местные издания. В публикации портала Onlarissa отметили, что прибывший в Грецию аппарат не похож на известные самолеты. Источники издания отметили, что беспилотник совершил посадку из-за поломки. Он останется на авиабазе до завершения ремонта.

Автор подчеркнул, что замеченный в Греции объект — это не стелс-бомбардировщик B-2, который можно отличить по характерной кромке в корме. Дрон похож на новый B-21, но он значительно меньше бомбардировщика. «Общая форма фюзеляжа очень напоминает новый бомбардировщик-невидимку B-21 Raider от Northrop Grumman, а также ранее замеченные летательные аппараты предположительно RQ-180 или их предшественники», — говорится в материале.

Считается, что компания Northrop Grumman получила контракт на разработку RQ-180 в 2008 году. Финансирование проекта держали в тайне. В 2020 году появились фотографии неизвестного беспилотника. Эксперты предположили, что в объектив впервые попал RQ-180. По неофициальным данным, аппарат с размахом крыла около 40 метров способен находиться в воздухе на протяжении 24 часов.

В декабре стало известно, что беспилотник Boeing MQ-28A Ghost Bat военно-воздушных сил Австралии впервые применил ракету класса «воздух-воздух» AIM-120. Аппарат разработали в качестве ведомого для истребителей пятого поколения F-35.

  • Обсуждаемое
  • 20.03 00:53
  • 0
К вопросу о стратегии России в сложившейся ситуации.
  • 19.03 23:33
  • 15037
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 22:30
  • 705
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 19.03 20:18
  • 0
Комментарий к "Проект: ядерное не сдерживание"
  • 19.03 18:38
  • 1
Названо количество запущенных Киевом ракет SCALP и Storm Shadow с начала СВО
  • 19.03 16:04
  • 0
Проект: ядерное не сдерживание
  • 19.03 14:27
  • 0
Москва — Минск: углубление интеграции – закономерно, естественно и взаимовыгодно
  • 19.03 13:39
  • 2
Почему Китай не бросился защищать Иран
  • 19.03 11:57
  • 1
Удар убеждения: вопреки заявлениям США, Иран продолжает атаковать
  • 19.03 11:51
  • 2
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 19.03 01:30
  • 0
Комментарий к "В США назвали оружие для удара по кораблям Китая"
  • 19.03 00:39
  • 0
Комментарий к "В США назвали Су-57 угрозой для F-35"
  • 18.03 11:10
  • 2
Во Франции обеспокоились российскими ракетами
  • 18.03 10:55
  • 1
США потеряли около 12 БЛА MQ-9 Reaper в ходе вооруженного конфликта с Ираном
  • 18.03 10:50
  • 1
Инженер получил три года за передачу секретов "Варшавянки"