Названы условия для размещения российской базы на Луне

216
0
0
Фото: M_Rahim / Shutterstock / Fotodom
«Роскосмос»: Оптимальное место для лунной базы — на полюсах спутника

Перед размещением российской базы на Луне необходимо определить оптимальное местоположение объекта. Условия освоения естественного спутника Земли назвал заместитель директора департамента космических систем «Роскосмоса» Денис Кутовой, передает KP.RU.

Кутовой сообщил, что уже существует проект российской лунной базы. «Но для этого нужно решить две задачи. Определить оптимальное ее местоположение. Разместить базу там, где находится наибольшее количество легкодобываемых ресурсов. Оптимально — это полюса Луны, там больше воды», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что вода обеспечит добычу кислорода и ракетного топлива, а также даст космонавтам питье. По словам замдиректора, аппарат «Луна-26», который запустят в 2028 году, проведет картографирование спутника. После этого к Луне отправят аппараты среднего класса, которые посадят на северный и южный полюсы. Они пробурят грунт и проанализируют его состав, что позволит выбрать полюс для российской базы.

В апреле член общественного совета госкорпорации «Роскосмос» Игорь Маринин сообщил, что в 2032 году Россия соберет на Луне ядерную энергетическую установку.

