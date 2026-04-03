Россия на Луне соберет ядерную ЭУ в 2032 году

Фото: Elena11 / Shutterstock / Fotodom
Маринин: Россия на Луне соберет ядерную ЭУ в 2032 году

Россия на Луне соберет ядерную энергетическую установку (ЭУ) в 2032 году, заявил в эфире радиоканала «Слушаем!» на Радио России член общественного совета госкорпорации «Роскосмос» Игорь Маринин.

По словам Маринина, без ядерной ЭУ невозможна непрерывная работа оборудования Международной научной лунной станции (МНЛС; International Lunar Research Station, ILRS). «Поэтому ядерную энергоустановку мы взяли на себя. В 2032 году мы планируем начать ее сборку уже на поверхности Луны», — сказал член общественного совета.

Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов на заседании в Совете Федерации заявил, что Российская академия наук одобрила концепт российского сегмента совместной с китайской стороной МНЛС.

В марте гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе семинара Минэнерго России «Электроэнергетика — основа развития страны» сообщил, что к середине 2030-х годов на Луну планируется доставить атомную электростанцию.

2 комментария
№1
03.04.2026 16:40
Не в 32-м, не в 36-м, никакой ядерной ЭУ на Луне не будет. Хватит врать.
№2
04.04.2026 12:51
Ишак или падишах...
