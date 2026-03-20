Лихачев: К середине 2030-х годов на Луну доставят АЭС

К середине 2030-х годов на Луну планируется доставить атомную электростанцию (АЭС), заявил в ходе семинара Минэнерго России «Электроэнергетика — основа развития страны» гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Его слова передает ТАСС.

«Это станция не менее пяти киловатт мощности с работой до десяти лет», — сказал руководитель.

В феврале президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Россия способна разработать АЭС для базирования на Луне в течение пяти-семи лет.

В июне первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал о том, что Россия планирует доставить на Луну малую АЭС для того, чтобы обеспечить энергией космическую станцию.