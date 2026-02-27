Войти
Названы сроки разработки АЭС для Луны

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС.

Ковальчук: Россия способна разработать АЭС для Луны в течение пяти-семи лет

Россия способна разработать атомную электростанцию (АЭС) для базирования на Луне в течение пяти-семи лет. Сроки назвал президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, конструкторы должны превратить существующие решения в «суперсовременные системы на новых материалах». Ковальчук подчеркнул, что принципы этой работы известны.

«У нас есть, я бы сказал, некая линейная задача на этом этапе. Поэтому у меня нет сомнений в том, что мы в обозримый срок сделаем эту атомную станцию первыми: пять-семь лет, идет речь об этом», — сказал он на полях Форума будущих технологий.

В августе 2025 года издание Politico писало, что США в ответ на планы России и Китая планируют первыми построить АЭС на Луне.

В июне Ковальчук заявил, что российская АЭС для Луны будет готова к 2030 году.

