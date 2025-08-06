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США ускорят постройку АЭС на Луне

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Фото: NASA / SVS / Ernie T. Wright / Reuters
Фото: NASA / SVS / Ernie T. Wright / Reuters.

Politico: США в ответ на планы России и Китая ускорят строительство АЭС

США в ответ на планы России и Китая планируют первыми построить атомную электростанцию (АЭС) на Луне. Об этом со ссылкой на имеющиеся документы сообщает газета Politico.

По данным издания, исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи планирует на текущей неделе рассказать о планах по строительству на поверхности естественного спутника Земли АЭС мощностью 100 киловатт, запуск которой к Луне намечается на 2030 год. С этой целью НАСА, как пишет Politico, объявит о поиске подрядчика.

Издание отмечает, что в НАСА уверены в том, что первая страна, построившая АЭС на Луне, «объявит [вокруг нее] запретную зону, что значительно ограничит возможности США». «Речь идет о победе во второй космической гонке», — сказал газете высокопоставленный чиновник НАСА.

Также в планы Даффи входит ускорение отказа НАСА от Международной космической станции (МКС) в пользу частных проектов.

В июле заместитель администратора НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс, комментируя визит гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова в США, заявил, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США продолжит сотрудничество с Россией в космической сфере после уничтожения МКС.

В июне заместитель главы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев заверил, что создание российско-китайской станции на Луне, предполагающей установку АЭС, завершится к 2036 году.

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