В США испугались новых «роботов Путина»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
19FortyFive: Россия создала уникальный НРТК, способный стрелять каждые 5 секунд

Россия создала уникальный наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Багульник-82», способный в автоматическом режиме вести огонь новыми минами каждые пять секунд. Новых «роботов [президента России Владимира] Путина» испугался обозреватель американского издания 19FortyFive Рубен Джонсон.

Автор отмечает, что созданный на базе НРТК «Курьер» робот «Багульник-82» получил вращающуюся башню с минометным модулем и автоматической системой заряжания, позволяющей вести огонь без участия человека. Обозреватель отмечает, что в конце весны или начале лета новые роботы должны появиться в зоне проведения специальной военной операции.

Джонсон пишет, что основой для «Багульника-82» мог послужить легкий миномет 2Б24. «Этот миномет был представлен летом 2025 года и является последним вариантом в семействе подобных вооружений. Его предшественники были разработаны как легкое оружие, оптимизированное для мобильности и использования в сложных условиях, таких как горная местность», — говорится в публикации.

Джонсон отмечает, что использование автоматической системы заряжания является одним из российских нововведений, которое ранее успешно применялось при создании пилотируемых танков.

Ранее Telegram-канал НРТК опубликовал видео испытаний российского модуля минометного вооружения «Багульник-82» на шасси НРТК «Курьер».

