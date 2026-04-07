Появилось видео испытаний российского боевого «Багульника»

Подготовка операторов робототехнических комплексов «Курьер»
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Появилось видео испытаний российского модуля минометного вооружения «Багульник-82» на шасси наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер». Соответствующие кадры публикует Telegram-канал НРТК.



В ролике комплекс ведет огонь 82-миллиметровыми минами по учебной цели. Можно заметить, что модуль установлен во вращающейся башне вместе с системой заряжания. Процесс заряжания новой миной после выстрела занимает около пяти секунд.

Как пишет «Российская газета», основой для «Багульника-82», о котором ранее не сообщалось, мог послужить легкий миномет 2Б24.

В июле 2024 года госкорпорация «Ростех» сообщила, что передала Минобороны России партии модернизированных мобильных минометов 2С12А «Сани», буксируемых минометов 2Б11 и легких 2Б24.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С12 Сани
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
