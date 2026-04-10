«Ростех» рассказал о двигателе НК-3 для ракеты «Воронеж»

Изображение: «Ростех»
Госкорпорация «Ростех» создаст двигатель НК-3 для сверхлегких ракет

«Ростех» создаст двигатель НК-3 тягой 4,5 тонны для первой и второй ступеней перспективной сверхлегкой ракеты «Воронеж», который будет работать на экологически чистом топливе. Об этом сообщает госкорпорация.

«В 2025 году выполнен эскизный проект, начат этап разработки рабочей конструкторской документации», — сказал заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по стратегии и программно-проектному управлению Михаил Ремизов.

Двигатель получит несколько модификаций, включая силовые агрегаты с системой управления вектором тяги в нескольких плоскостях. При изготовлении сложных деталей корпуса НК-3 планируется использовать аддитивные технологии. Камера сгорания нового изделия проектируется на основе камеры рулевого агрегата серийного РД-107А, тогда как остальные узлы и детали разрабатываются с нуля.

НК-3 планируется производить компанией «ОДК-Кузнецов». Заказчиком силового агрегата выступает разработчик ракеты «Воронеж» — компания «3Д исследования и разработки». Перспективный носитель создается для выведения 250 килограммов грузов на низкую околоземную орбиту. Первая ступень ракеты получит 12 двигателей НК-3, вторая — один.

В феврале главный конструктор компании Space Energy Георгий Емелин заявил РИА Новости, что запуск первой частной российской сверхлегкой ракеты «Орбита» состоится в первом квартале 2027 года.

В декабре газете «Известия» со ссылкой на генерального конструктора компании «ОДК-Кузнецов» Павла Чупина сообщила, что в России ведутся работы по созданию двигателей для многоразовой сверхлегкой ракеты.

