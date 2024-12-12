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Стало известно о создании двигателей для российской многоразовой сверхлегкой ракеты

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Архивное фото. Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Архивное фото. Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

«ОДК-Кузнецов»: создаются двигатели для многоразовой сверхлегкой ракеты

Ведутся работы по созданию двигателей для российской многоразовой сверхлегкой ракеты. Об этом газете «Известия» стало известно от генерального конструктора компании «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.

По его словам, в настоящее время осуществляется эскизное проектирование силовых агрегатов первых двух ступеней носителя, в качестве топливной пары использующих керосин и кислород. «Их тяга в различных условиях составит 3-4 тонны-силы. Предполагается, что многоразовые российские двигатели будут безопасно возвращать ступени ракеты на Землю», — заявил разработчик.

В новых силовых агрегатах управление вектором тяги предлагается производить электроприводами. Чупин добавил, что работы по проектированию нового носителя ведутся в интересах коммерческого заказчика.

В июне госкорпорация «Ростех» сообщила, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) займется созданием первых российских двигателей для сверхлегких ракет. Речь идет о создании носителей грузоподъемностью 250 килограммов на низкую околоземную орбиту. Инвестиции в проект составляют 2,7 миллиарда рублей.

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