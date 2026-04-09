США ударили по Ирану самыми мощными неядерными бомбами

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
США в рамках операции Epic Fury впервые ударили по Ирану бомбами GBU-57

США впервые в рамках операции Epic Fury («Эпическая ярость») ударили по Ирану снарядами GBU-57, считающимися самыми мощными неядерными авиабомбами в американском арсенале. Об этом пишет газета «Известия».

Удар был нанесен, как рассказал телеканалу Fox News командующий Центрального командования Брэд Купер, по подземному штабу Корпуса стражей исламской революции, расположенному в пригороде Тегерана. Бомбы были сброшены стратегическим бомбардировщиком B-2.

По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, применение бомб GBU-57 указывает, что США использовали практически все свои конвенциональные неядерные возможности.

В марте издание TWZ допустило, что Военно-воздушные силы (ВВС) США сбросили противобункерную бомбу GBU-57 на ядерный объект в иранском военном комплексе Парчин.

В сентябре тот же портал сообщил, что ВВС США заключили контракт на поставки прототипов замены авиабомб GBU-57, использовавшихся в летней кампании для нанесения ударов по объектам в Иране.

