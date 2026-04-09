Может бить: США впервые применили в Иране самые мощные неядерные бомбы

Как долго американцы смогут поддерживать высокую интенсивность ударов по противнику

США впервые с начала нынешнего этапа конфликта на Ближнем Востоке применили противобункерные авиабомбы GBU-57A/B MOP — удар пришелся по подземному штабу Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. В воздух были подняты стратегические бомбардировщики, и это означает, что США задействовали все возможности своей авиации, пояснили эксперты. Скажется ли на ходе конфликта применение самых мощных бомб из числа неядерных и как долго американцы смогут поддерживать высокую интенсивность ударов — в материале «Известий».

Бомбовый удар по КСИР

Вооруженные силы США ударили по пригороду Тегерану корректируемыми противобункерными авиабомбами GBU-57A/B MOP. По сообщению телеканала Fox News, командующий Центрального командования Брэд Купер отдал приказ атаковать подземный штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который находился недалеко от столицы страны. Удар был нанесен со стратегического бомбардировщика B2.

Фото: TASS/Zuma Источник изображения: iz.ru

В Сети распространились спутниковые снимки объекта. На кадрах можно разглядеть узел связи и несколько входов в подземные туннели. Ранее авиабомбы GBU-57A/B MOP американцы применяли против Ирана в июне 2025 года. Но на этом этапе конфликта они использованы впервые. А то, что Соединенные Штаты перешли к применению стратегических бомбардировщиков, свидетельствует: они использовали практически все конвенциональные неядерные возможности, отметил военный эксперт Дмитрий Корнев.

Боеприпасы GBU-57A/B MOP предназначены для уничтожения хорошо защищенных бункеров, которые находятся под защитой бетона, естественных преград, скального грунта. Объектом ударов могут быть пещеры и подземные хранилища.

— Цели могут быть самые разные, начиная с командных пунктов, центров коммуникаций, кончая складами и производственными мощностями, — отметил Дмитрий Корнев. — Военно-промышленные предприятия также могут находиться в подземных пещерах для защиты от обычных боеприпасов. Задача боеприпасов типа МОР — преодолеть любую защиту.

В дальнейшем можно ожидать ударов сил США по другим подземным объектам, а также по транспортной инфраструктуре — мостам, тоннелям, железным дорогам, автодорогам, добавил эксперт.

— Единственное, скорее всего, Дональд Трамп не будет трогать нефтегазовую инфраструктуру, потому что это сильно скажется на мировом рынке, — продолжил он. — А вот всё остальное он может отнести к объектам двойного назначения и нанести по ним удары с учетом того, что системы противовоздушной обороны у Ирана на данный момент нет. Вероятно, к таким ударам могут привлекаться в том числе самолеты стратегической авиации.

Президент США Дональд Трамп Источник изображения: Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В будущем самолеты США будут способны атаковать десятки, а возможно, и сотни целей за сутки, прогнозирует эксперт.

Впрочем, Иран пока сохраняет возможность наносить ответные удары, хотя их количество постепенно снижается.

— Количество ракетных пусков на данный момент сохраняется на уровне 20–30 в сутки. Господство в воздухе коалиции позволяет Соединенным Штатам вести охоту за пусковыми установками, — сказал эксперт.

Таким количеством пусков Иран вряд ли сможет вывести Соединенные Штаты и Израиль из войны, заключил Дмитрий Корнев.

Как долго коалиция сможет наносить удары

— Авиационное воздействие на Иран со стороны Израиля и Соединенных Штатов достаточно серьезное. Собраны большие авиационные силы, — рассказал «Известиям» генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик Владимир Попов. — У них были запасы боеприпасов на базах в монархиях Персидского залива. А потом они перебросили дополнительные средства, которые позволили им наносить удары в течение пары недель.

В то же время, по мнению генерала, Дональд Трамп принял решение о начале операции, не просчитав, что Иран сегодня — очень мощное государство, с гораздо большими возможностями, чем были у него еще несколько лет назад.

Фото: TASS/Zuma Источник изображения: iz.ru

Кроме того, постоянно поддерживать высокую интенсивность ударов по Ирану США не может, полагает Владимир Попов. Если боевые действия продолжаться, конфликт перейдет в затяжную фазу. В таком случае удары будут наноситься волнами, по мере того, как корабли будут доставлять в регион ракетные системы и боеприпасы. Переброска припасов морем занимает 10–12 дней.

— Они взяли очень большой темп, — отметил Попов. — Они почувствовали это, но деваться некуда. Трамп требует от военных, и они вынуждены этот темп поддерживать. А потом Трамп скажет, что они всё уничтожили. Будут удары волнами с промежутками до двух недель. Всё зависит от поставок.

Руководитель научной секции Ближнего Востока и Северной Африки Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин полагает, что на данный момент США не располагают необходимыми ресурсами в регионе для продолжительного конфликта.

— Региональный ресурс всегда ограничен. А конфликт уже выходит за пределы какого-либо ограниченного формата. Американцы владеют силами в других регионах и начинают перебрасывать их на Ближний Восток. Они начинают снимать ресурсы с Тихого океана, — пояснил он.

Фото: REUTERS/Majid Asgaripour Источник изображения: iz.ru

Сейчас однозначно предсказать можно только действия Ирана, полагает эксперт. В той ситуации, в которой оказался Тегеран, он будет постоянно повышать ставки и требования.

Роман Крецул

Максим Высочин