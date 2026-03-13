США «продырявили» ядерный объект под Тегераном

TWZ: ВВС США сбросили противобункерную бомбу GBU-57 на ядерный объект в Иране

Военно-воздушные силы (ВВС) США сбросили противобункерную бомбу GBU-57 на ядерный объект в иранском военном комплексе Парчин, считает TWZ.

Издание обратило внимание на новые спутниковые снимки объекта Taleghan 2, расположенного в 32 километрах к юго-востоку от Тегерана. На фотографиях, которые изучил TWZ, на бетонном саркофаге, которым накрыт ядерный объект, появились три кратера — крыпные дыры, указывающие на недавний удар. Издание отмечает, что Taleghan 2 «был недавно заключен в бетонную оболочку, а затем засыпан землей за несколько месяцев до нынешнего конфликта, что, возможно, создало необходимость использования боеприпасов, способных проникать вглубь объекта, чтобы иметь больше шансов на его уничтожение».

TWZ допускает, что, учитывая характер разрушений, для удара по Taleghan 2 американская сторона использовала противобункерные бомбы GBU-57, переносимые стратегическими бомбардировщиками B-2.

Издание напоминает, что с объектом Taleghan 2 израильской и американской стороной связывается и иранская программа ядерного оружия. По данным разведки Израиля и США, на объекте якобы тестировали взрывчатку для обеспечения детонации ядерного устройства.

В сентябре портал сообщил, что ВВС США заключили контракт на поставки прототипов замены авиабомб GBU-57, использовавшихся в летней кампании для нанесения ударов по объектам в Иране.

В июне журнал The National Interest утверждал, что после ударов по Ирану, совершенных в рамках прошлогодней операции Midnight Hammer, у США могло остаться всего шесть корректируемых противобункерных бомб GBU-57, иначе — Massive Ordnance Penetrator (MOP), чего недостаточно для возможных будущих военных кампаний, в частности, против Китая или России.