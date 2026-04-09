Модуль «Адис» появился на российском «Курьере»

На шасси НРТК «Курьер» установили модуль постановки дымовых завес «Адис»

На шасси российского наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер» установили модуль постановки дымовых завес «Адис». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал НРТК.

«Представляем еще одну нашу разработку», — говорится в подписи к ролику.

Ранее Telegram-канал опубликовал видео испытаний российского модуля минометного вооружения «Багульник-82» на шасси НРТК «Курьер».

В марте НРТК сообщил, что «Курьер» получил трал с электромагнитной приставкой для дистанционного подрыва мин.