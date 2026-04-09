Войти
Lenta.ru

Модуль «Адис» появился на российском «Курьере»

167
0
0
Фото: РИА Новости/Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер»
Фото: РИА Новости/Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер».
На шасси НРТК «Курьер» установили модуль постановки дымовых завес «Адис»

На шасси российского наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Курьер» установили модуль постановки дымовых завес «Адис». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал НРТК.

«Представляем еще одну нашу разработку», — говорится в подписи к ролику.

Ранее Telegram-канал опубликовал видео испытаний российского модуля минометного вооружения «Багульник-82» на шасси НРТК «Курьер».

В марте НРТК сообщил, что «Курьер» получил трал с электромагнитной приставкой для дистанционного подрыва мин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.04 01:14
  • 4
Новый вычислительный чип может работать даже в потоке раскаленной лавы
  • 08.04 20:16
  • 15415
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.04 19:49
  • 1042
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 08.04 17:52
  • 1
Новейший авиадвигатель ПД-8 завершает сертификацию
  • 08.04 15:28
  • 0
«Научите свою дочь разговаривать на польском»
  • 08.04 15:26
  • 3
Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой
  • 08.04 13:46
  • 1
В России запатентовали тихий сверхзвуковой пассажирский самолет — он будет летать со скоростью 2100 км/ч
  • 08.04 05:34
  • 1
"Беспрецедентные потери" США и Израиля — война в Иране раскрыла правду (Military Watch Magazine, США)
  • 08.04 04:44
  • 1
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 08.04 03:28
  • 0
Комментарий к "Кто платит, тот и музыку заказывает"
  • 08.04 03:24
  • 0
Комментарий к "Президент Финляндии о готовности к войне, России и дружбе с Киром Стармером (The Times, Великобритания)"
  • 08.04 03:15
  • 1
Военный конвейер
  • 08.04 03:03
  • 1
МО США запрашивает многократное увеличение финансирования закупок ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE
  • 07.04 23:46
  • 0
Комментарий к "Военный конвейер"
  • 07.04 23:14
  • 0
Комментарий к "О чём молчит польский генштаб"