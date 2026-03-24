Российский «Курьер» подорвет мины дистанционно

Робот «Курьер» получил электромагнитный трал для дистанционного подрыва мин

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» получил трал с электромагнитной приставкой для дистанционного подрыва мин. Кадры испытаний робота показали разработчики в Telegram.

На ролике можно заметить подавление и дистанционный подрыв различных мин, включая противопехотные ПМН-2 и ПМН-4. Машина останавливается на небольшом расстоянии от взрывоопасного предмета, который через несколько секунд взрывается от электромагнитного воздействия.

НРТК на гусеничном шасси развивает скорость до 35 километров в час. Машина весом 250 килограммов может нести пулеметы, реактивные гранатометы и другое вооружение. Также платформу используют для минирования и перевозки грузов.

Ранее в марте стало известно о начале испытаний нового НРТК «Уран-3». Гусеничный робот может выполнять саперные задачи и прикрывать штурмовые группы. В арсенал машины входит крупнокалиберный пулемет.