В США в обломках сбитого Ираном F-35 узнали F-15E

TWZ: Иран сбил не американский F-35, а F-15E

Иран, судя по продемонстрированным Тегераном обломкам, сбил не американский истребитель пятого поколения F-35, а самолет четвертого поколения F-15E Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом пишет TWZ.

«По данным иранских государственных СМИ, был сбит американский F-35, хотя фотографии обломков истребителя на земле однозначно указывают на то, что это был американский F-15E Strike Eagle ВВС США — если, конечно, эти фотографии подлинные», — говорится в публикации американского издания.

Тем не менее, TWZ пишет, что «фотографии выглядят подлинными и, безусловно, соответствуют частям F-15E, включая один из вертикальных стабилизаторов, а также части крыла и хвостового оперения», однако «существует также вероятность того, что изображения относятся к более раннему случаю потери F-15E».

«За прошедшие годы Иран собрал множество обломков иностранных самолетов, но откуда взялись эти, пока неясно», — утверждает издание.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался об уничтожении второго американского истребителя пятого поколения F-35.

По первому F-35, как утверждал в марте портал Military Watch Magazine (MWM), могла ударить ракета мобильного зенитного ракетного комплекса Majid (также упоминается как AD-08), устанавливаемая, в частности, на внедорожник Iveco Daily.

Тогда же Центральное командование Вооруженных сил США, комментируя кадры с оптико-электронной системы, демонстрирующие иранский удар по F-35, сообщило, что на видео плохого качества в реальности можно заметить отстрел истребителем тепловых ловушек, а не попадание по нему иранского снаряда.