По американскому F-35 в Иране ударила ракета с внедорожника

Фото: Bernadett Szabo / Reuters
MWM: Иран для удара по истребителю мог использовать ЗРК Majid

По американскому истребителю пятого поколения в центральной части Ирана могла ударить ракета мобильного зенитного ракетного комплекса Majid (также упоминается как AD-08), устанавливаемого, в частности, на внедорожник Iveco Daily. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Этот удар имеет серьезные последствия для текущей воздушной кампании и потенциально сократит усилия США и Израиля по использованию самолетов-невидимок для нанесения ударов вглубь Ирана», — говорится в публикации.

Журнал отмечает, что система противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия Majid, впервые представленная 18 апреля 2021 года на параде в Тегеране, способна благодаря ракете с инфракрасной головкой самонаведения поражать цели на высоте до шести километров.

«Снижение радиолокационной заметности F-35 значительно больше, чем снижение тепловой заметности, что привело к тому, что системы с инфракрасным наведением были определены еще на ранних этапах программы [истребителя пятого поколения] как потенциальная уязвимость», — уверяет издание.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который, по данным Ирана, поразили зенитной ракетой, мог потерпеть крушение в результате удара ракеты «изделие 358».

Также в марте Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции показали кадры с оптико-электронной системы, демонстрирующие удар по F-35.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 07:12
  • 758
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 23.03 06:58
  • 25
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 04:13
  • 0
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"
  • 21.03 21:16
  • 0
По поводу "Что было бы, если Российская империя продолжала бы существовать".
  • 21.03 19:40
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать? (литературный ответ)
  • 21.03 19:01
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать?
  • 21.03 18:48
  • 15061
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 18:43
  • 2
Патрушев: наша военная наука не отстает, а во многом опережает зарубежные разработки в области морских дронов
  • 20.03 11:55
  • 2
Прогнозируемая стоимость создания системы ПРО США "Золотой купол" выросла до 185 млрд. долл.