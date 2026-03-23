В России допустили крушение F-35 после встречи с иранской «358»

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который, по данным Ирана, поразили зенитной ракетой, мог потерпеть крушение. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Автор допустил, что самолет упал в Саудовской Аравии. Он обратил внимание на данные портала Flightradar, которые демонстрируют активность американской авиации над восточным районом Аль-Джубайль. Вылеты, начавшиеся прошлой ночью, могут указывать на возможное ведение поисковой операции.

В сети допустили, что F-35 встретился с барражирующей зенитной ракетой, известной как «изделие 358», или ее модификацией. Боеприпас с головкой самонаведения может настигнуть цель без участия радиолокационной станции. В этом случае пилот F-35 не получил бы сигнала об облучении радаром, который позволяет своевременно принять меры для защиты самолета.

Ранее Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции показали кадры с оптико-электронной системы, демонстрирующие удар по F-35. На записи видна вспышка после приближения иранской ракеты к самолету.

