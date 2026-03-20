КСИР показал кадры c ОЭС подбитого F-35

КСИР показал кадры c ОЭС подбитого американского истребителя F-35

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) показали кадры c иранской оптико-электронной системы (ОЭС) подбитого над центральной частью Ирана американского истребителя пятого поколения F-35. Их можно посмотреть в Telegram-канале ImpNavigator военного эксперта Юрия Лямина.

«Очевидно, что этот тот самый самолет, что смог потом дотянуть до одной из ближневосточных баз и совершить там экстренную посадку о чем чуть ранее сообщили американские СМИ», — говорится в публикации.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на одной из баз США на Ближнем Востоке, предположительно, из-за удара Вооруженных сил Ирана.