Запуск способного ударить по Москве «Темного орла» США попал на видео

Американская перспективная ракета средней дальности наземного гиперзвукового ракетного комплекса Dark Eagle (Long Range Hypersonic Weapon - LRHW) и корабельного ракетного комплекса Conventional Prompt Strike (CPS) во время первого успешного испытательного запуска. Кауай (Гавайские острова), предположительно 23.05.2024.

Очередные испытания американской гиперзвуковой ракеты Dark Eagle попали на видео

Очередные испытания американской гиперзвуковой ракеты большой дальности Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), также известной как Dark Eagle, попали на видео. Ролик в соцсети X опубликовал один из очевидцев.

На видео можно заметить, как с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде ракета стартует в сторону Атлантического океана.

Ранее газета Space Coast Daily сообщила, что США провели очередной испытательный пуск LRHW.

В мае 2021 года журнал Popular Mechanics заметил, что перспективная гиперзвуковая ракета LRHW армии США, запускаемая из Лондона, способна во время военного конфликта ударить по Москве. То же издание, ссылаясь на издание Breaking Defense, напоминает, что дальность LRHW армии США превысит 2775 километров.