Названо преимущество Т-72Б3 перед иностранными танками

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia
Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia.

Танкист Добрый: Т-72Б3 превосходит иностранные танки за счет простоты

Российские танки Т-72Б3 превосходят иностранные аналоги за счет надежной и простой конструкции. Преимущества машины назвал наводчик Т-72Б3 седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России с позывным Добрый, сообщило ТАСС.

«По сравнению с теми же иностранными аналогами — в разы превосходит. Все намного проще устроено», — сказал танкист.

Он добавил, что модернизированный танк обеспечивает высокую точность стрельбы.

Т-72Б3 получил многоканальный прицел «Сосна-У» с тепловизором и современную радиостанцию. Машины оснащают дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил и динамической защитой «Реликт». Защищенность танков от беспилотников обеспечивают дополнительные конструкции, прикрывающие верхнюю полусферу.

Ранее в марте госкорпорация «Ростех» сообщила, что Т-72 обладают большим потенциалом для модернизации. Конструкторы адаптируют танки к современным условиям.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.03 07:12
  • 758
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 23.03 06:58
  • 25
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 04:13
  • 0
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"
  • 21.03 21:16
  • 0
По поводу "Что было бы, если Российская империя продолжала бы существовать".
  • 21.03 19:40
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать? (литературный ответ)
  • 21.03 19:01
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать?
  • 21.03 18:48
  • 15061
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.03 18:43
  • 2
Патрушев: наша военная наука не отстает, а во многом опережает зарубежные разработки в области морских дронов
  • 20.03 11:55
  • 2
Прогнозируемая стоимость создания системы ПРО США "Золотой купол" выросла до 185 млрд. долл.