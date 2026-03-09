Войти
Т-72 назвали модульным танком

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
«Ростех»: Т-72 — модульный танк с большим модернизационным потенциалом

Российские танки Т-72 — это модульные машины, которые обладают большим потенциалом для модернизации. Танк можно адаптировать под различные условия, сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

В сообщении назвали Т-72 машиной с почти неисчерпаемыми возможностями. Современные модификации танка кратно превосходят ранние модели. Т-72Б3М получил эффективный прицел, двигатель мощностью 1130 лошадиных сил и динамическую защиту «Реликт».

«"Семьдесятдвойка" остается модульным танком, который можно быстро "перестроить" под определенные угрозы и вызовы. За время СВО в конструкцию машины внесено порядка 200 различных изменений, направленных на повышение мощи Т-72, защищенности и подвижности», — отметили в «Ростехе».

Там добавили, что Т-72 вошел в историю как самая воюющая машина класса основных боевых танков.

В феврале канал «Военная хроника» обратил внимание на патент, демонстрирующий дополнительную защиту Т-72Б3М. Машины предложили оснастить динамической защитой на надгусеничных полках.

