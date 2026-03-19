Названа ключевая особенность иранской ракеты «Хадж Касем»

Корнев: Маневрирующую головную часть иранской БРСД «Хадж Касем» сложно сбить

Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Хадж Касем» (Haj Qasem), которую Иран впервые применил в ходе ответных ударов — это сложная цель для противоракетной обороны противника. Ключевую особенность БРСД назвал военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

Он допустил, что ракеты «Хадж Касем» оснащают маневрирующей головной частью. «Сбить такую головную часть достаточно сложно. Ну а то, что она твердотопливная, говорит о том, что это достаточно современная разработка», — сказал эксперт.

По словам Корнева, применение этих изделий указывает на активизацию ракетных ударов со стороны Ирана.

Названную в честь генерал-лейтенанта Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани ракету представили в 2020 году. «Хадж Касем» несет боевую часть весом 500 килограммов, а дальность ракеты составляет 1400 километров.

Ранее появились первые кадры, демонстрирующие пуск ракет «Хадж Касем» в ходе очередной волны ответных ударов.

11 марта заместитель командующего КСИР Али Фадави завил, что Иран может в ближайшее время применить ракеты нового типа, которые стартуют из-под воды.