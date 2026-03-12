Войти
В Иране рассказали о запускаемых из-под воды ракетах

223
0
0
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

КСИР допустил применение новых ракет с подводным стартом

Иран может в ближайшее время применить ракеты нового типа, которые стартуют из-под воды. Об этом сказал заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави, передает ТАСС.

«У нас есть ракеты, которые запускаются из-под воды, и их скорость составляет 100 метров в секунду, возможно, в ближайшие дни мы их применим», — допустил он.

Ранее стало известно, что Иран начал применять баллистические ракеты средней дальности (БРСД) Khorramshahr-4 («Хорремшехр-4») в ходе ответных ударов. Дальность ракеты оценивают в 2000 километров. Она несет боевую часть весом 1500 килограммов.

4 марта появились спутниковые снимки, демонстрирующие поврежденную радиолокационную станцию (РЛС) AN/FPS-132, которая входит в систему предупреждения о ракетном нападении США. Стационарный радар, размещенный в Катаре, оценивают в миллиард долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Катар
США
