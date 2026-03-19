Удар убеждения: вопреки заявлениям США, Иран продолжает атаковать

Утверждения о том, что у Исламской Республики не осталось ракет, не подтверждаются — более того, стали применяться новые модели

Пока Белый дом заявляет об уничтожении 90% ракетного потенциала Ирана, Тегеран задействует свои новые козыри — ранее не применявшиеся ракеты «Саджиль-2» и «Хадж Касем». Использование «Саджиль-2» с кассетной боевой частью ставит под сомнение эффективность западных систем ПВО и может свидетельствовать о готовности КСИР к затяжному противостоянию. По оценкам экспертов «Известий», запасы таких ракет могут исчисляться сотнями, а их мобильность снижает эффективность превентивных ударов США.

Что представляет из себя баллистическая ракета «Саджиль-2»

Президент США Дональд Трамп 17 марта заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в ближайшее время, однако в течение следующей недели этого, по его словам, ждать не стоит.

«Это произойдет скоро, долго ждать не придется», — отметил он, говоря о сроках окончания операции против Ирана.

Эта оценка продолжительности операции в Иране уже не первая от президента. Так, в первые дни операции он говорил о четырех неделях. 10 марта президент США на вопрос о времени завершения миссии ответил «очень скоро».

В своих оценках Трамп опирается на доклады военных, так что именно от Пентагона зависит, какие сроки будут названы, высказал мнение в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Ранее глава Белого дома также заявлял, что у Ирана «осталось не так много ракет». По его словам, США продолжают наносить удары по предприятиям, где производятся ракеты и беспилотники. Несмотря на победные реляции, у Исламской Республики не только не закончились ракеты, но КСИР начал наносить удары новыми боеприпасами. Речь идет, в частности, о баллистической ракете «Саджиль-2».

Кроме того, в Корпусе стражей исламской революции сообщили о первом применении баллистической ракеты средней дальности «Хадж Касем». Она получила свое название в честь убитого американцами в 2020 году командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

— Информации о ней очень немного, — рассказал Дмитрий Корнев. — Это твердотопливная и достаточно современная ракета. Дальность действия — 1400 км. Судя по всему, оснащается маневрирующей головной частью. Соответственно, сбить такую головную часть достаточно сложно. Ну а то, что она твердотопливная, говорит о том, что это достаточно современная разработка, потому что до 2008–2010 годов Иран не создавал твердотопливных изделий. То, что из закромов достали эту ракету, говорит о некоторой активизации ракетных ударов со стороны Ирана.

Ракетный комплекс «Хадж Касем»

Ранее в сети также появилось видео пуска «Саджиль-2». На кадрах запечатлены старт, набор высоты и переход в горизонтальный полет.

— Судя по видео, перед нами достаточно крупная двухступенчатая баллистическая ракета с отделяемой головной частью, — пояснил Дмитрий Корнев. — Обе ступени управляемые, то есть на второй есть также двигатели управления. Есть сопло управления координацией полета. При этом маловероятно, что эта ракета совершает маневры в атмосфере.

Ракета может нести моноблочную фугасную или кассетную боевую часть. Последняя включает элементы различного размера и назначения, в том числе, возможно, ложные цели.

— Кассетная боевая часть крайне сложна для перехвата, поскольку фактически представляет собой групповую цель, — пояснил эксперт. — Для гарантированного поражения необходимо уничтожить каждый элемент, что требует значительного расхода противоракет.

Такие боевые части особенно эффективны против распределенных объектов. При этом их применение в городской застройке может приводить к значительным жертвам.

— «Саджиль-2» с кассетной частью может использоваться для ударов по районам аэродромов, авиабаз и уязвимым промышленным объектам, включая нефтепереработку и химическую промышленность, — отметил военный эксперт Юрий Лямин. — Даже незначительные осколки способны вывести из строя самолет или вертолет.

Ракета «Саджиль-2» была разработана в нулевые. Дальность ее действия достигает 2,5 тыс. км, точные характеристики по массе не раскрываются.

— У предыдущей версии, «Саджиль-1», масса боевой части составляла около 500 кг, — пояснил Юрий Лямин. — С тех пор технологии заметно продвинулись, и у новой ракеты этот показатель может достигать тонны или даже полутора.

По его оценке, за последние 15 лет Иран мог накопить несколько сотен таких ракет.

Применение этих систем может свидетельствовать о повышении ставок в конфликте, считают эксперты.

— Вероятно, у Ирана сохраняются определенные запасы ракет большой дальности, — отметил Дмитрий Корнев. — Их использование позволяет наносить удары из центральных и восточных регионов страны, которые в меньшей степени подвержены атакам.

По мнению Юрия Лямина, Тегеран исходит из сценария затяжного конфликта.

— В такой ситуации важно равномерно расходовать различные типы ракет, — пояснил он. — Чтобы не возникло перекоса, когда один класс вооружений исчерпан, а другие остаются невостребованными.

При этом, по мнению эксперта, со стороны Израиля вряд ли стоит ожидать какого-то ответа на новые ракеты — он и так с самого начала конфликта задействовал всю свою противоракетную оборону и старается сбивать максимально возможное количество целей.

По каким объектам наносит удары Иран

Израиль совместно с США продолжает нанесение ударов по территории Ирана, целясь в командные центры разведки, объекты ПВО и энергетическую инфраструктуру в Тегеране и пригородах.

В ответ Иран нанес удары баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по ключевым объектам Израиля — аэропорту Бен-Гурион, промышленным зонам Тель-Авива, предприятиям оборонного сектора, а также по позициям в районе Иерусалима — обломки ракет зафиксированы вблизи исторических святынь Старого города.

Последствия атак включают повреждения гражданской и военной инфраструктуры, временные перебои в работе аэропорта, а также эвакуацию населения в приграничных районах. Сообщается и о локальных отключениях электроэнергии.

Представитель Вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи предупредил: если США нанесут удар по энергосистемам острова Харк — ключевого нефтяного терминала страны, — Тегеран «превратит в пепел нефтяную инфраструктуру государства, с территории которого будет совершена атака».

