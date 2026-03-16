НАСА назначило запуск миссии к Луне на День дураков

Фото: Joe Skipper / Reuters
НАСА: Запуск лунной миссии Artemis II планируется провести 1 апреля

Запуск лунной миссии Artemis II планируется провести в День дураков — 1 апреля. Об этом сообщает НАСА.

«Хотя я и агентство в целом чувствуем себя уверенно, намечая 1 апреля как нашу первую возможность, имейте в виду, что нам еще предстоит проделать определенную работу», — сказала исполняющая обязанности помощника администратора НАСА по разработке систем исследования Лори Глейз.

Согласно опубликованному графику, пусковое окно будет открыто с 1 по 6 апреля. Следующая попытка запуска может состояться не ранее 30 апреля.

Ранее американское космическое агентство сообщило, что запуск миссии Artemis II может состояться в апреле, когда откроется соответствующее стартовое окно.

В феврале НАСА рассказало, что сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) с кораблем Orion миссии Artemis II вернут в сборочный цех.

На борту корабля Orion в ходе миссии Artemis II будут находиться астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Носитель с космическим кораблем в головной части должен отправить экипаж в 10-дневное путешествие в дальний космос, совершив пролет мимо Луны.

