НАСА откроет стартовое окно Artemis II в апреле

Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

НАСА: Запуск лунной миссии Artemis II может состояться в апреле

Запуск лунной пилотируемой миссии Artemis II может состояться в апреле, когда откроется соответствующее стартовое окно. Об этом сообщает НАСА.

По данным американского космического агентства, выкатка сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с кораблем Orion в головной части на стартовую площадку состоится через несколько недель.

Ранее НАСА сообщило, что отменило высадку астронавтов на поверхность Луны, предусмотренную в рамках миссии Artemis III.

В феврале НАСА рассказало, что ракету SLS с кораблем Orion вернут в сборочный цех.

На борту корабля Orion в ходе миссии Artemis II будут находиться астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Носитель с космическим кораблем в головной части должен отправить экипаж в 10-дневное путешествие в дальний космос, совершив пролет мимо Луны.

  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
